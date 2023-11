Aeroporti: dal 19 dicembre un volo in più da e per Roma-Reggio Calabria

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La pista di atterraggio dell'aeroporto di Reggio Calabria

Grazie ad un’interlocuzione avuta dal governatore Roberto Occhiuto con la compagnia aerea SkyAlps, dal prossimo 19 dicembre e fino al 13 gennaio ci sarà un volo in più al giorno, sia in andata che in ritorno, da Roma Fiumicino per Reggio Calabria e da Reggio per la capitale.

Una soluzione che a detta del presidente della giunta dovrebbe consentire di avere un prezzo bloccato, intorno a 100 euro, per poter tornare in Calabria durante le festività.

L’annuncio l’ha dato proprio Occhiuto, in un video postato sui social nel quale appare in compagnia del presidente di Enac, Pierluigi Di Palma.

“Ci saranno sempre i voli Ita e ci saranno questi voli in più. Un risultato positivo, possibile anche grazie all’Enac, e ringrazio il presidente … Di Palma che ha sempre dimostrato grande sensibilità per lo sviluppo degli aeroporti calabresi”, ha puntualizzato il governatore.