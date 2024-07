Aeroporto dello Stretto, Occhiuto annuncia: “Probabile un giornaliero con Milano”

"Tra qualche giorno tornerà l’ad di Ryanair e probabilmente annuncerà che dai prossimi mesi, dalla stagione invernale, da ottobre, Reggio Calabria avrà un altro collegamento giornaliero con Milano, e i voli che già abbiamo messo a Reggio Calabria saranno ulteriormente incrementarli perchè ci saranno altri voli verso altre città europee e altre città italiane".

Queste le parole di Roberto Occhiuto, intervenuto ieri sera in Piazza Duomo a Reggio Calabria in occasione delle celebrazioni per l'elezione delle vicepresidente Giusi Princi all'europarlamento.

"Oggi tanti reggini, tanti siciliani dell’area dello Stretto, possono andare in tutt’Europa e in tutt’Italia grazie alle rotte che abbiamo messo: e vi ricordate quando quelli della sinistra dicevano che noi facevamo parole? Abbiamo dimostrato concretamente che noi facciamo fatti, e abbiamo fatto dell’Aeroporto di Reggio Calabria uno dei principali aeroporti per crescita del numero di passeggeri in Italia" ha proseguito il governatore prima di annunciare il probabile nuovo collegamento.

"Avremo a Reggio Calabria altri 4 voli già dai prossimi mesi; perchè il nostro modo di dimostrare l’impegno nei confronti di chi ci regala fiducia è quello dei fatti, non le parole" ha ribadito in conclusione.