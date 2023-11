Università di Salerno, il cardiologo Carmine Vecchione nominato Prorettore

Il cardiologo Carmine Vecchione, professore ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare e direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, è stato nominato Prorettore dello stesso ateneo, con decreto 2275 del 21 novembre scorso.



Il professor Vecchione, 56 anni, calabrese originario di Villapiana, specializzato nella comprensione dei meccanismi molecolari coinvolti nello sviluppo delle malattie cardiovascolari, con particolare riguardo all’identificazione di nuovi biomarcatori per la diagnosi e la prevenzione di tali patologie, ha pubblicato oltre un centinaio di articoli su libri e riviste a carattere scientifico. Impegnato in numerosi progetti di ricerca internazionale, Vecchione è anche responsabile del Reparto di Clinica Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria presso il San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

Il prestigioso incarico premia il suo lungo lavoro da accademico e l’alto contributo scientifico nel campo delle malattie cardiovascolari, così come nel progresso della ricerca e dell’assistenza sociosanitaria.

"Ringrazio il Magnifico Rettore Vincenzo Loia per la fiducia accordatami e sono orgoglioso dell’incarico assegnatomi a servizio dell’intera comunità universitaria" ha dichiarato il prof. Carmine Vecchione. "In piena armonia con gli obiettivi fissati dall’Ateneo per la massima affermazione dei nostri studenti, e in stretta collaborazione con tutti gli organi accademici, avrò il piacere di dare ancora una volta il mio contributo appassionato".