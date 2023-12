Incidente sull’Autostrada A2: quattro feriti, donna incastrata nell’abitacolo

Incidente stradale, questa sera, sull’autostrada A2 del Mediterraneo che ha visto coinvolti due veicoli con il ferimento di quattro persone.

Nel tratto interessato - sulla carreggiata sud, in direzione di Villa San Giovanni, al km 313,000, nel territorio comunale di Gizzeria in provincia di Catanzaro - si registrano dei rallentamenti.

Presenti, oltre ai sanitari del Suem 118, anche le squadre dell’Anas, il soccorso meccanico ed i Vigili del Fuoco di Lamezia Terme: ognuno per quanto di competenza sta lavorando per consentire il ripristino e la normale transitabilità nel più breve tempo possibile.

Il sinistro ha interessato, come dicevamo, due auto, una Peugeot 508 ed un Bmw Z4. Uno dei feriti, una donna, è rimasta incastrata nell’abitacolo della prima ed è stato necessario l’intervento dei pompieri per estrarla dall’auto.

La è stata poi affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale. Anche gli altri tre malcapitati sono stati portati in ambulanza al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti e controlli. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza auto e sito e delle vetture.

(aggiornata alle 21:34)