Incidente stradale sulla Ss 616 a Pedivigliano, due i feriti

La strada statale 616 è temporaneamente chiusa, in direzione di Colosimi, a causa di un incidente avvenuto nel territorio di Pedivigliano, in provincia di Cosenza, con il traffico che viene al momento deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un autocarro e un veicolo leggero, provocando il ferimento di una persona.

Il personale Anas, i sanitari del Suem118 e le Forze dell’Ordine sono sul luogo per garantire la viabilità e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.