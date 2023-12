Malore alla guida, finisce fuori strada e si capotta: 62enne muore a Lauria

Una 62enne (A.N.) di Laino Borgo, nel cosentino, è morta ieri, intorno alle 6 del pomeriggio, in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale 19, nel comune di Lauria, in provincia di Potenza, a poca distanza dalla stazione vecchia.

Da quanto ricostruito dai carabinieri di Lagonegro e dai Vigili Urbani di Lauria, intervenuti sul posto, l’auto su cui viaggiava la vittima avrebbe perso il controllo probabilmente a causa di un malore avvertito dalla donna, andando quindi a finire fuori strada e ribaltandosi.

Un impatto che non ha lasciato scampo alla sessantenne, che è deceduta sul posto, mentre è rimasto ferito un uomo 65enne che era a bordo della vettura, seduto sul lato passeggero, e che soccorso è stato portato in ospedale a Lagonegro, in codice giallo. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre dall’abitacolo sia il corpo della malcapitata che del ferito.