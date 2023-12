Fuochi e luminarie “pericolosi”, nel reggino la Gdf ne sequestra oltre due quintali

Quasi due quintali e mezzo di fuochi pirotecnici che veniva detenuti violando le norme di pubblica sicurezza e circa seicento luminarie che non sono risultate avere i requisiti previsti dalla legge per la loro commercializzazione.

È quanto sequestrato in un negozio dalla Guardia di Finanza di Palmi, come sempre impegnata in questi specifici controlli soprattutto prima e durante le festività natalizie che registrano evidentemente un incremento delle vendite.

Nel corso dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno dapprima rilevato le luminarie “irregolari” e poi rinvenuto il grosso quantitativo di artifizi pirotecnici che sono risultati non avere l’autorizzazione necessaria oltre che depositati in locali ritenuti non conformi.

I due responsabili del negozio sono stati pertanto segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi per la loro detenzione, commercio abusivo ed omessa denuncia all’Autorità.