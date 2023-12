Fondi Dl Liquidità distratti, Riesame annulla sequestro beni ad Ecologia Oggi

Devono essere immediatamente restituiti ai legittimi proprietari i beni sequestrati il 20 novembre scorso alla Ecologia Oggi di Lamezia Terme (QUI).

È quanto deciso dal Tribunale del Riesame di Catanzaro che accogliendo l’istanza presentata dai legali della società, gli avvocati Francesco Gambardella, Edoardo Ferragina e Francesco Iacopino, ha dunque revocato il provvedimento eseguito circa un mese fa a carico dell’azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti e di proprietà della famiglia Guarascio.

Allora la Guardia di Finanza della città della Piana, come disposto dal Gip del tribunale locale, appose i sigilli a un patrimonio di circa due milioni e duecentocinquantamila euro.

Nell’inchiesta è indagata per malversazione di risorse pubbliche e per la correlata ipotesi di responsabilità amministrativa, Ortensia Guarascio, 58enne all’epoca dei fatti (il 2022) amministratrice della società.

Secondo l’accusa l’azienda, grazie al Decreto Liquidità varato a seguito dell’epidemia da coronavirus, avrebbe ottenuto un finanziamento da 5 milioni per potenziare gli impianti aziendali, ma ne avrebbe speso buona per altre finalità, come l’erogazione di dividenti, il ripianamento di conti correnti in negativo, il rimborso di altri finanziamenti o per ripagare dei decreti ingiuntivi.

Una tesi contestata dai legali di Ecologia Oggi, che hanno invece sostenuto la correttezza e la legittimità della condotta dei titolari dell’azienda e la conseguente mancanza dei presupposti per disporre il sequestro dei beni.