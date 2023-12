Isola. Da giorni al freddo in un vasca d’acqua stagnante, Vigilfuoco salvano due cani

È stata una telefonata arrivata al 115, la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone, a consentire il salvataggio di due cani che erano caduti in una vasca, si presume da più giorni, in via Aldo Moro a Isola Capo Rizzuto.

Arrivati sul posto i pompieri hanno trovato gli animali proprio al centro della vasca, che si trova in un vecchio parco del paese, e che era piena d’acqua stagnata già da tempo.

Comunicata alla sala operativa la situazione, quest’ultima ha fatto arrivare un mezzo attrezzato con un gommone, usato solitamente per l’evacuazione durante gli eventi alluvionali: indossati gli idro costumi i vigilfuoco hanno così affrontato il freddo rigido della giornata recupernda i cani in presenza del veterinario di zona allertato precedentemente.