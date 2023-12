Ricadi. In strada a chiedere soldi, scattano foglio di via e divieto di ritorno

Dato il notevole afflusso turistico in occasione delle festività natalizie, la polizia di Vibo Valentia ha intensificato la sua presenza lungo la zona costiera.

È in questo contesto che a Ricadi gli agenti del Posto Fisso di Tropea hanno notato per strada due persone che chiedevano denaro per una apparente causa benefica.

I poliziotti - insospettiti dall’atteggiamento assunto dai questi alla vista della pattuglia - hanno deciso di controllarli. Sulla scorta delle risultanze emerse a loro carico e considerato il tipo di espediente utilizzato per richiedere soldi agli ignari cittadini, la Divisione Anticrimine ha istruito il procedimento amministrativo finalizzato a far emettere a loro carico, dal Questore, un Foglio di Via Obbligatorio col contestuale divieto di ritorno nel comune di Ricadi per quattro anni nei confronti di uno dei due e di due anni per l’altro.