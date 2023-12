Tanta partecipazione alla presentazione del libro “Il Cantastorie”

Tanta partecipazione alla presentazione del libro di poesie dal titolo: “Il Cantastorie” tra sogni e ricordi scritto da Pasquale Caruso (Custode della Cattedrale di Rossano) e stampato dalla Tipografia Grafosud. All'evento, il quale ha avuto luogo nella “Sala Rossa” di Palazzo San Bernardino in Rossano centro, hanno preso parte, oltre ad un numeroso e qualificato pubblico, Marinella Grillo (Presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano), il Prof. Eugenio Nastasi che ha curato la prefazione del libro, il Preside Gennaro Mercogliano (Direttore dell'Università Popolare Rossanese), Antonio Guarasci (Presidente del “Circolo Culturale Rossanese”) e Luigi Zangaro (Editore Grafosud).

La serata, moderata perfettamente da Elisabetta Salatino (Presidente dell'Associazione “Appartè”), è stata allietata dalla buona musica del sempre bravo cantante rossanese Carlo Lucisano e da Angela Campana. L'autore del libro, Pasquale Caruso, si è soffermato nel declamare alcune delle sue poesie, di cui molte di queste sono in vernacolo rossanese, pubblicate nel nuovo libro dato alle stampe da Grafosud. Tra le tante poesie vi sono alcune dedicate alla Madonna Achiropita di cui Pasquale è molto devoto, ai suoi indimenticabili genitori, a sua moglie Carmela Burro, ma anche ai suoi meravigliosi figli (Maria, Antonella ed Antonio) ed ai suoi amatissimi nipoti.

Significativa, tra l'altro, la poesia dedicata alla giovanissima Giulia vittima di femminicidio, al cane Jack che girovaga per il centro storico di Rossano e alla Pace nel mondo. Pasquale Caruso, prima dei saluti finali, ha voluto ringraziare Marinella Grillo e il Reporter Antonio Le Fosse per la loro presenza, il Prof. Nastasi per la prefazione, la Grafosud per la stampa del libro, il Preside Mercogliano per le sue perle di saggezza, la moderatrice Elisabetta Salatino, il cantautore rossanese Carlo Lucisano ed Angela Campana per aver allietato la serata con alcuni brani musicali, ma anche quanti hanno preso parte all'appuntamento. Il libro, con all'interno ben 102 poesie, si può acquistare nelle diverse edicole della città.