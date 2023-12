Calcio a 5, Serie A. L’Ecosistem batte il Palermo, il Natale a Lamezia si tinge Orange

Sarà un Natale a tinte Orange quello che si apprestano a vivere i giocatori e i supporters dell’Ecosistem Lamezia Soccer. Non poteva esserci regalo migliore da scartare: uno straordinario successo per 5-2 contro il Città di Palermo, che porta a quattro risultati utili consecutivi - di cui tre vittorie - la striscia positiva dei lametini.

Gli uomini del presidente Manfredi hanno donato ai tifosi un anticipato regalo da mettere sotto l’albero, scatenando la gioia e la festa del Sesto Uomo Orange presente sugli spalti.

Nonostante lo svantaggio iniziale, l'Ecosistem ha mostrato determinazione e carattere sin dalle prime battute, mettendo in mostra un gioco incisivo che ha presto dato i suoi frutti.

Everton, con la sua precisione chirurgica, ha aperto le marcature segnando il primo gol della sua doppietta personale. Le altre reti lametine sono state messe a segno da: Patamia, Gagliardi e Mantuano, che hanno contribuito in modo determinante alla netta affermazione della squadra

Gli ospiti rosanero hanno cercato di rientrare in gioco, ma la difesa ben organizzata e le brillanti parate di Rotella hanno arginato ogni tentativo di rimonta.

La vittoria, ancor più significativa per il netto risultato, è stata un vero e proprio regalo di Natale per i tifosi, che hanno potuto esultare e festeggiare insieme ai propri beniamini sul terreno di gioco. Mister Bebo Carrozza ha saputo plasmare una squadra determinata e agguerrita, capace di regalare spettacolo e successi alla propria tifoseria.

Con questo trionfo, il Lamezia chiude il 2023 in bellezza, posizionandosi saldamente in classifica e consolidando la sua reputazione come una delle squadre più competitive del campionato.

Le Pantere lametine hanno reso omaggio al periodo natalizio con una prestazione da incorniciare, regalando a tutti i presenti un motivo in più per festeggiare e sognare nuove vittorie nel 2024.

LA CRONACA

Primo Tempo

16'55" Ecelestini prova con il destro da lontano ma la palla finisce alta sulla traversa;

15'42" Palermo in vantaggio con il gol di Di Maria;

14'23" Patamia per poco non trova la deviazione vincente su un tentativo di Ecelestini;

9'47" incredibile salvataggio di Patamia sulla linea di porta, che nega il gol del raddoppio agli ospiti;

7'09" rigore per il Lamezia per fallo su Gagliardi. GOL LAMEZIA: dal dischetto Everton Guarnieri spiazza Immesi e riequilibra il risultato;

6'36" Caffarelli spara altissimo da ottima posizione dopo una bella combinazione con Cafure;

3'27" GOL LAMEZIA: Patamia fa esultare il PalaSparti, portando in vantaggio l'Ecosistem;

2'17" strepitoso intervento di Rotella che nega il gol ai rosanero.

Secondo Tempo

13'46" Cafure in ripartenza non capitalizza un’ottima occasione per aumentare il vantaggio;

12'48" Gagliardi si vede negare la gioia del gol da un ottimo intervento del portiere ospite;

12'00" Gagliardi di tacco per Patamia ma Immesi chiude lo specchio in uscita;

11'18" GOL LAMEZIA: Gran gol di Gagliardi che fa passare il pallone sotto le gambe del portiere;

4'49" GOL LAMEZIA: Splendida azione corale degli Orange con Mantuano che finalizza in maniera vincente;

4'01" GOL LAMEZIA: doppietta personale per Everton, che mette il sigillo su una prestazione eccezionale, regalando ai tifosi una gioia indimenticabile;

1'32" gol Palermo con La Piana.

IL TABELLINO

Ecosistem Lamezia Soccer-Città di Palermo 5-2

Lamezia: Rotella, Caffarelli, Ecelestini, Mantuano, Cafure. Gaetano, Gagliardi, Gigliotti, Everton, Patamia, Pulerà, Savio. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Palermo: Di Liberto, Torcivia, Madonia, Montevago, Rizzo, Di Maria, La Piana, Accetta, Lucchese, Sposito, Sposito Alessio, Immesi.

Allenatore: Cappello

Marcatori: 4’18’’ Di Maria (P), 12’51’’ Everton (L), 16’33’’ Patamia (L). 8’42’st Gagliardi (L), 15’11’’st Mantuano (L), 15’59’’st Everton (L), 18’28’’st La Piana (P).