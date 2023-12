Gioia Tauro, senza patente vede i Carabinieri e tenta la fuga: denunciato

È stato fermato dopo un inseguimento di diversi chilometri l'uomo che ha tentato la fuga, nei giorni scorsi, dopo aver incrociato i Carabinieri nel centro di Gioia Tauro.

Proprio i militari - impegnati in un controllo straordinario del territorio per via delle festività - avevano notato l'andamento sospetto del mezzo, che si aggirava nei pressi dell'ufficio postale in Via Serra.

Viste le circostanze, i militari hanno chiesto all'uomo di fermarsi intimandogli l'alt, ma questo, per tutta risposta, avrebbe ingranato la marcia e tentato la fuga. Ne è nato così un inseguimento per circa tre chilometri, fino ad una zona periferica del centro abitato, nelle vicinanze dell'abitazione del ricercato.

Qui infatti è stata rinvenuta la sua auto, mentre il soggetto è stato poi trovato all'interno della sua abitazione. Anche in questo caso, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, venendo però infine raggiunto e bloccato.

Il motivo di tanta ostilità è presto detto: questo è risultato essere sprovvisto di patente, non avendola mai conseguita, ed il mezzo guidato era senza assicurazione. A ciò si somma poi il tentativo di fuga e la guida a forte velocità, oltre al fatto di aver imboccato diverse strade contromano.

Per tutti questi motivi, il veicolo è stato sequestrato mentre l'uomo è stato denuciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.