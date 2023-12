Scene da film ieri sera a Reggio: fugge all’alt e sperona i carabinieri, che rimangono feriti

Due carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 dopo un sabato sera decisamente movimentato: quasi da scena da film la vicenda che ha visto protagonista un’auto inseguita per le strade cittadine di Reggio Calabria.

Nella tarda serata di ieri, difatti, una pattuglia della Radiomobile ha notato una vettura passare a forte velocità per le vie del centro, si trattava di una Lancia Y con a bordo un uomo e una donna.

Nonostante fosse stato intimato l’alt, il conducente, prendendo delle strade contromano, ha attuato delle manovre pericolose per sfuggire al controllo, speronando alcune autovetture parcheggiate lungo il tragitto.

Il veicolo in fuga, poi, giunto in via Torrione, ha fatto retromarcia andando a impattare contro l’auto dei carabinieri, con i due militari a bordo che, insieme ad altre tre pattuglie intervenute in supporto, sono così riusciti a bloccare il conducente della Lancia, non prima però di restare feriti nella colluttazione che ne è scaturita nel tentativo di immobilizzare l’uomo, che è stato poi fermato e, ovviamente, arrestato.