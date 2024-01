Capodanno di fuoco nel porto di Roccella, fiamme avvolgono una barca a vela

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Giorno di capodanno impegnativo per le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace, nel reggino, che stamani sono dovute intervenire nel porto della Grazie dove un incendio ha interessato una barca a vela monoalbero, di circa dieci metri, che era ancorata al molo di Roccella Jonica.

Il tempestivo arrivo dei pompieri, giunti insieme ad una autobotte, ha evitato che le fiamme si propagassero alle imbarcazioni vicine. Sul posto anche i carabinieri e la guardia costiera per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per comprendere l’origine del rogo. Non si registrano feriti.