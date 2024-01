Controesodo dell’Epifania: 3,5mln in viaggio nel weekend, sull’A2 traffico in notevole aumento

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Riposati i calici nelle vetrinette, finiti i panettoni in dispensa, le feste di Natale e Capodanno sono ormai alle spalle e sebbene manchi ancora l’ultimo appuntamento, quello dell’epifania, è ormai tempo, per molti, di tornare a casa, tra chi ha scelto di godersi una vacanza per conto suo, così come per molti altri che, come da tradizione, hanno deciso di trascorrere questo periodo rigorosamente in famiglia, viaggiando per questo da nord a sud del Paese (e viceversa).

E questo weekend è decisamente quello del cosiddetto controesodo in cui i tecnici Anas prevedono, inevitabilmente, un costante aumento del traffico sulle strade ed autostrade italiane.

Dunque, nel fine settimana dell’Epifania circa 3,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle principali arterie per far rientro in città e l’a stessa Anas per facilitare la circolazione sulla propria rete ha rimosso 171 cantieri fino all’8 gennaio.

Nel periodo natalizio, viene evidenziato dalla Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, il traffico è cresciuto del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Complessivamente, in questo fine settimana di rientro è prevista una crescita di veicoli in viaggio dell’11% rispetto ai valori medi di dicembre, con un picco del 19% previsto nella giornata di venerdì 5 gennaio.

Un valore percentuale che, per quanto riguarda i rientri, quasi raddoppia sull’autostrada A2 del Mediterraneo, con un incremento previsto del +20% nella giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, di un +25% domani sabato 6 e di un +30% domenica 7.

Prevista una circolazione sostenuta soprattutto in prossimità dei centri urbani e in particolare a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, e a Milano lungo la Ss36 “Del Lago di Como e dello Spluga”.

Sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio è prevista anche la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 del mattino alle 10 di sera.

L’Anas sarà presente sulle strade di competenza con un imponente dispiegamento di uomini, ben 2.425 risorse in turnazione, tra personale tecnico e di esercizio; più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, l’azienda invita tutti i viaggiatori a consultare, prima di partire, il sito stradeanas.it.