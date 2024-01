Invecchiamento attivo, Arci: “Soddisfatti per inserimento di Rosario Bressi”

"Arci Calabria esprime il proprio plauso e apprezzamento per l'importante inserimento del Presidente di Arci Catanzaro, Rosario Bressi, nel Gruppo Invecchiamento Attivo della Consulta Nazionale del Welfare del Forum Nazionale del Terzo Settore". Così in una nota Giuseppe Apostoliti, presidente del comitato regionale dell'Arci.



"Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per la nostra associazione e per l'intera comunità, in quanto testimonia il costante impegno e la competenza di Rosario Bressi nell'ambito del welfare e dell'inclusione sociale" prosegue la nota. "L'invecchiamento attivo rappresenta una sfida sempre più rilevante per la nostra società, e la partecipazione di Rosario Bressi a questo importante gruppo di lavoro nazionale è un segno incoraggiante del ruolo proattivo e costruttivo che Arci Catanzaro svolge nel promuovere politiche e iniziative a favore delle persone anziane".

"Arci Calabria augura a Rosario Bressi, che riveste il ruolo di responsabile nazionale per la Terza Età di Arci, un proficuo e gratificante lavoro all'interno della Consulta Nazionale del Welfare, e siamo certi che la sua esperienza e dedizione contribuiranno in modo significativo al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e al progresso del sistema di welfare nel nostro Paese" si legge in conclusione. "La nomina di Rosario Bressi è motivo di grande ispirazione per tutti noi che crediamo nel valore dell'impegno sociale e dell'empowerment delle persone anziane, e siamo certi che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per le iniziative di Arci Catanzaro e di tutta la comunità".