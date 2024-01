Catanzaro. Guerriero (Azione): auguri a neocoordinatore Forza Italia Marco Polimeni

Marco Polimeni

“L’elezione unitaria di Marco Polimeni alla guida del coordinamento provinciale di Forza Italia è il giusto coronamento di un percorso politico coerente e serio, tra i banchi del consiglio comunale e provinciale, ma soprattutto tra la gente della sua città, e della sua provincia.

I miei auguri di buon lavoro e le mie felicitazioni sono sinceri, dettati da una conoscenza e da un apprezzamento politico e umano che ci hanno permesso di lavorare in sintonia per l’interesse dei nostri concittadini, anche su fronti diversi, ma nel rispetto e nell’onestà intellettuale che ci hanno sempre contraddistinto”. E’ quanto afferma il segretario provinciale di Azione, Roberto Guerriero.

“Passo dopo passo, Marco è maturato nell’esperienza colta dall’impegno sul campo, dall’umiltà con cui ha saputo apprendere dai colleghi esperti, anche dagli errori, dalla strada battuta con passione e senso civico – ha detto Guerriero-.

Quello che Marco Polimeni ha saputo costruire assieme ad un gruppo di giovani amministratori visionari, che non si sono lasciati abbattere dalla difficoltà del momento, è un patrimonio umano e politico su cui investire guardando alla costruzione di un percorso ispirato alla cultura moderata, democratica, che guarda all’uomo e ai suoi bisogni. Quando gli interessi di parte devono essere sacrificati nel nome delle istanze più urgenti della collettività, il buon senso e la capacità di ascolto diventano il linguaggio comune degli uomini e delle donne di buone volontà.

E la classe dirigente che Polimeni è chiamato a guidare saprà lavorare per la buona politica al servizio, come “Azione” ha già iniziato a fare in questo territorio”.