Viale Isonzo, Costanzo (FI): “Serve bonifica urgente”, e chiede intervento Prefetto

Viale Isonzo, Catanzaro

“Promesse, sopralluoghi, comunicati stampa, propositi. Ma nulla è cambiato. A viale Isonzo regna il degrado, l'abbandono”. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Sergio Costanzo, che, ancora una volta, punta la lente di ingrandimento sul quartiere a sud di Catanzaro chiedendo un intervento immediato al per di impedire che l'emergenza diventi una bomba ad orologeria dal punto di vista sanitario.

“Impianto di illuminazione pubblica inesistente, cumuli di rifiuti, fogne a cielo aperto, strade colabrodo, spazi pubblici non pervenuti, politiche sociali mai attivate, sicurezza non classificata: è in questa cornice che, arrivata l’estate, giocano i bambini del quartiere” sbotta ancora il consigliere.

“Vittime di cosa? Di avere casa in un posto dimenticato da tutti, soprattutto dal Comune, tra l’altro di sinistra che dovrebbe garantire un livello di vita accettabile, soprattutto a chi non ha origini di etnia Rom e vive in un disagio sociale giornalmente?” si domanda ancora l’azzurro.

Per questo motivo Costanzo muove un appello al Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, dicendosi certo che la “sensibilità che … sta dimostrando, quotidianamente, nell'esercizio delle sue funzioni sarà da stimolo ad un intervento di bonifica e manutenzione immediato”, conclude.