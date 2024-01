Diamante. A casa e in auto coca, hashish, marijuana e soldi: arrestato per spaccio

Continua incessante l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto l’alto tirreno cosentino che nelle scorse ore hanno messo a segno alcuni significativi risultati nel contesto dello spaccio e uso di droghe.

Come a Diamante dove, con l’aiuto del Nucleo Cinofili dello Squadrone Cacciatori di Calabria, sabato scorso è stato arrestato in flagranza, proprio per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un 45enne del posto, già qualche anno finito in manette per lo stesso motivo.

I militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, lo hanno perquisito insieme alla sua vettura, trovandogli nel pacchetto di sigarette un grammo di marijuana e, in uno zaino, un bilancino di precisione con residui di cocaina, oltre a denaro contante in banconote di vario taglio.

A questo punto la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, col supporto di un cane antidroga: Batik, carabinieri a quattro zampo, è stato infatti determinante per il rinvenimento di un’ingente quantità di droga.

Il cane ha più volte segnalato un armadio presente in camera da letto sopra il quale, in una scatola da scarpe e in una busta di plastica, sono stati scovati 103 grammi lordi di cocaina, 382 di hashish, altri 18 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

In un’altra auto in uso al 45enne, nel vano portaoggetti, in un portadocumenti sono stati poi recuperati più di duemila euro in contanti, ritenuti come il provento dello spaccio.

Tutto la droga è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia. Al termine, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Paola