Incendio a Tropea: distrutto ristorante in centro, s’indaga sulle cause

Notte di fuoco a Tropea dove intorno alle tre un incendio ha avvolto e distrutto un noto ristorante in pieno centro, il Little Italy, in piazza Vittorio Veneto.

Sono stati alcuni dei residenti ad accorgersi di quanto stesse accadendo, svegliati dall’odore del fumo acre, ed a lanciare l’allarme facendo giungere sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Ancora sconosciute le cause del rogo, su cui si sta indagando per comprendere se siano o meno di natura dolosa e dunque intimidatoria.

Le fiamme hanno interessato non solo l’interno del locale ma anche il dehors esterno ed hanno annerito le pareti esterne, anche ai piani superiori dell’edificio che ospita il ristorante.