San Giovanni in Fiore. In casa droga e funghi allucinogeni, arrestato

Un 26enne di San Giovanni in Fiore è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti, dopo che al termine di una perquisizione domiciliare, eseguita dai carabinieri della compagnia cittadina, gli sono stati trovati e sequestrati circa 25 grammi di cocaina che erano suddivisi in 45 involucri termosaldati; della marijuana essiccata per un peso complessivo di 20 grammi; 40 funghi allucinogeni e due bilancini elettronici di precisione. Nello stesso contesto sono state anche scovate 46 cartucce per pistola di vario calibro e detenute illegalmente.

Gli esiti dell’attività sono stati quindi riferiti dai militari della città silana alla Procura della Repubblica di Cosenza e dopo il giudizio direttissimo, il Tribunale bruzio ha convalidato l’arresto dell’umo applicandogli la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.