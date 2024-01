Lamezia. Perde il controllo e finisce contro un muro: ferito un giovane

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nella tarda serata di ieri in via delle Terme, sempre nella città della Piana, per un incidente stradale.

Una sola la vettura coinvolta, una Fiat 500, che per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro il muro esterno di una attività commerciale.

A bordo il conducente, un giovane, che è rimasto ferito e che soccorso dal personale sanitario del Suem118 è stato poi trasportato in ospedale.

I pompieri hanno messo in sicurezza il sito e la vettura. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza ed il soccorso stradale per il recupero dell’auto incidentata.