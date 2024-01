Scontro tra due auto a Catanzaro: quattro feriti, due sono più gravi

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani in via Gioacchino da Fiore a Catanzaro: per due dei malcapitati, sfortunatamente più gravi, è stato necessario anche che venissero stabilizzati su una barella spinale in dotazione ai Vigili del fuoco per poi essere affidati al personale del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale tramite due ambulanze.

Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda ed una Ford Kuga e sul posto, oltre ai pompieri, che hanno messo in sicurezza auto e sito, e ai sanitari sono giunti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi del caso e tutti gli adempimenti di loro competenza.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi alla viabilità nel tratto interessato dal sinistro e fino al termine delle attività di soccorso.