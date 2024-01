Melicucco: Case allacciate alla rete pubblica, in sei denunciati per furto di energia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Melicucco hanno denunciato in stato di libertà sei persone accusate di essersi allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Durante alcuni servizi sono infatti emerse delle anomalie che hanno portato i militari ad avvisare il personale dell’Enel. Eseguito così un controllo insieme a quest’ultimo si è scoperto che delle abitazioni erano senza contatore e senza contratto per la fornitura di energia elettrica, e che dunque la prelevassero totalmente ed abusivamente.

In altre occasioni invece, le abitazioni sono risultate alimentate in parte con un allaccio regolare e in parte prelevando la corrente direttamente dalla rete di distribuzione con un cavo. Si è stimato dunque un danno economico alla società e indirettamente ai contribuenti di circa 6 mila euro.

Oltre danno, poi, anche la beffa subita dai residenti nella zona, che a causa dei prelievi illegali erano soggetti a disagi come quelli di provocati da saltuari cali di tensione. I denunciati, accusati di furto aggravato, rischiano ora dai due ai sei anni di reclusione.