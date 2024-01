Processo Orso, dieci condanne per lo spaccio a Fondo Gesù

Si è concluso nel pomeriggio il processo d'appello nato in seno all'operazione Orso (QUI), che nel febbraio di due anni fa portò all'arresto di 12 persone per traffico e spaccio di stupefacenti nel quartiere popolare di Fondo Gesù a Crotone. Secondo l'accusa, avrebbero fatto parte del sodalizio criminale anche dei soggetti vicini o intranei alle cosche operanti sul territorio.

Questa sera la Corte d'Appello di Catanzaro - presieduta da Alessandro Bravin, Carlo Fontanazza e Maria Rosaria Girolamo - ha confermato 11 condanne (tre delle quali sono state rimodulate) ed assolto uno degli indagati: si tratta di Palmina Laudari, inizialmente condannata a 4 anni e 5 mesi per associazione a delinquere.

Condannati invece: Andrea La Forgia, 17 anni e 6 mesi; Antonio Crugliano, 11 anni, 7 mesi e 10 giorni; Ferdinando La Forgia, 11 anni e 6 mesi; Gianluca La Forgia, 11 anni, 3 mesi e 10 giorni; Luciano Vaccaro, 11 anni, 2 mesi e 20 giorni; Maurizio Valente, 9 anni, 10 mesi e 20 giorni; Umberto Vona, 8 anni e 5 mesi; Francesco Taverna, 8 anni; Massimiliano La Forgia, 7 anni; Felice Perna, 3 anni.