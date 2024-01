Una scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, nella zona del Tirreno meridionale davanti alle coste del cosentino.

L'evento ha rilevato una profondità di 276 chilometri, come fa sapere la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a Roma, che controlla in tempo reale i terremoti in tutto di mondo.

Non si registrano danni a persone e cose.