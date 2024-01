Polizia. la sede del sindacato Fsp di Catanzaro intitolato al collega Benito Scarfone

"Quando ci lascia un poliziotto, nella quotidianità scompare l’uomo ma nella vita di tutti i giorni restano le idee e gli insegnamenti di chi non c’è più . Ed è così, un anno dopo, per Benito Scarfone".

Lo dice Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, ad un anno della scomparsa di Benito Scarfone, poliziotto in pensione e sindacalista della prima ora nella Polizia di Stato.

"Figlio d’arte, in quanto il papà apparteneva alla Milizia Nazionale della Strada Guardie di Pubblica Sicurezza, Benito - dice Brugnano - ha onorato non solo la divisa che ha indossato dal 1969, ma ha combattuto da sindacalista per la difesa dei diritti dei poliziotti fino all’ultimo giorno.

Sempre dalla stessa parte, sempre a muso duro quando c’era da difendere diritti, sempre pronto a mediare con il rispetto dovuto all’amministrazione di cui faceva parte. E un anno dopo - continua il Segretario Nazionale dell'Fsp Polizia di Stato - Benito non è un ricordo, non è una foto, non è solo un nome, ma è diventato e sarà per sempre un esempio da seguire".

Domani sarà celebrata una Messa nella parrocchia di Giovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, alle ore 18 ad un anno dalla sua scomparsa, ma soprattutto il prossimo 2 febbraio il nome di Benito Scarfone sarà legato per sempre alla sua attività sindacale e alla questura di Catanzaro con la significativa "dedica" della sede della Segreteria Provinciale dell’Fsp Polizia di Stato alia presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani e del Sottosegretario Wanda Ferro.

La manifestazione della "dedica" sarà anticipata da un momento di riflessione in ricordo di Benito Scarfone, all'interno della Sala Conferenze del Polifunzionale della Polizia di Stato, con inizio alle ore 11, che vedrà i saluti del Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Rocco Morelli, gli interventi del Segretario Generale del Sindacato Valter Mazzetti, del Questore di Catanzaro Paolo Sirna, del Capo della Polizia il Prefetto Vittorio Pisani. Le conclusioni saranno affidate al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno l'onorevole Wanda Ferro, mentre il vice Presidente del Sindacato Franco Maccari modererà l'incontro.

"E’ nei gesti concreti - conclude il Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Giuseppe Brugnano - che si dimostrano i fatti, quindi non solo cerimonie simboliche che con il tempo si sbiadiranno, ma segni permanenti di una storia che rimane e che traccia la strada su cui camminare senza perdere di vista l’onore di una divisa e l’orgoglio di una lotta".