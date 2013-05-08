A Lamezia, cerimonia commemorativa in ricordo di Paolo Diano

Si è svolta questa mattina, lunedì 11 agosto alle ore 11:00, presso la Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo di Lamezia Terme, la celebrazione eucaristica in ricordo della Guardia del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Paolo Diano, caduto nell’adempimento del dovere a Bologna il 10 Agosto 1981.

Nato a Nicastro nel 1957, si è arruolato giovanissimo e, dopo aver frequentato la Scuola di Polizia di Trieste, è stato assegnato alla Questura di Reggio Emilia. Proprio mentre era in forza presso il capoluogo emiliano, è deceduto a soli 24 anni in seguito alle ferite riportate nel corso di un controllo di Polizia, a tutela della collettività, sulla tangenziale di Bologna, durante un’attività mirata a prevenire la commissione di reati.

Diano, per verificare un’autovettura sospetta, non ha esitato a portarsi all’inseguimento dell’automobilista e a fermarlo. Guidato dal suo spirito d’iniziativa, dalla sua genuina generosità operativa ed incurante dei pericoli derivanti dal particolare contesto operativo, è stato, però, travolto da un autocarro che procedeva a velocità sostenuta e che, investendolo, lo ha ferito gravemente.

Trasportato in Ospedale, morì dopo tre settimane a causa delle gravi lesioni riportate, lasciando la moglie in attesa di una figlia che porta il suo nome: Paola.

Alla cerimonia commemorativa del 44° anniversario della scomparsa, celebrata dal Vicario generale Mons. Tommaso Buccafurni, coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato, don Alessandro Nicastro, hanno presenziato il Vicario del Prefetto e il Questore di Catanzaro, i familiari della vittima e di altri due caduti della Polizia di Stato, Pietro Caligiuri e Salvatore Aversa. Erano presenti, inoltre, il Sindaco di Lamezia Terme e le altre autorità civili e militari.

Al termine della celebrazione religiosa, il Questore di Catanzaro ha deposto un cuscino di fiori presso il monumento dedicato alla sua memoria davanti al Comune, in via Arturo Perugini.

Al compianto poliziotto è stata conferita, in occasione del 172° anniversario della Polizia di Stato la medaglia d’oro al merito civile, consegnata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani alla figlia Paola, Assistente tecnico della Polizia di Stato. Inoltre, gli è stato conferito, nello scorso anno, il distintivo d’onore alla memoria, consegnato dal Questore.

Durante la commemorazione di oggi, che ha reso omaggio ad un poliziotto partito dalla Calabria giovanissimo, è stato sottolineato, ancora una volta, il valore del servizio prestato da Paolo Diano e dell’esempio che, con il suo sacrificio, ha consegnato ai colleghi.