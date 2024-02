All’Umg di Catanzaro si parla di dignità umana nel convegno sulla “Gaudium et spes”

“La dignità dell’uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali e non per un cieco impulso interno o per una concezione esterna. Ma tale dignità l’uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti”.

A partire dall’approfondimento di questo passo della Costituzione “Gaudium et Spes”, si discuterà di dignità umana nel Convegno di Studi organizzato dalla Pastorale Scolastica, diretta dalla Professore Annamaria Fonti Iembo, e dalla Pastorale Universitaria, diretta da Don Roberto Corapi, dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, che si terrà il 13 Febbraio alle 15 nell’Aula Giovanni Paolo II del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di Catanzaro.

Dopo gli indirizzi di saluto dei Direttori degli organizzatori, interverranno: il teologo Don Giovanni Mazzillo, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e i docenti dell’Università Magna Graecia Alberto Scerbo, Antonio Viscomi e Giusy Cosco.

Le relazioni saranno accompagnate da intermezzi musicali a cura dei Maestri Patrizia Procopio (violino) e Pantaleone Clericò (Pianoforte) e le conclusioni affidate a Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace e “fresco” vice Presidente della Conferenza Episcopale Calabra.