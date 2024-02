Cropani. Scontro fra due auto, conducente incastrato nell’abitacolo

Un incidente stradale, avvenuto in località Difesa del comune di Cropani, nel catanzarese, sta tenendo impegnata da poco prima delle 18:30 di stasera una squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina.

I pompieri, difatti, hanno dovuto estrarre dall’abitacolo, in cui era rimasto incastrato, il conducente di una Fiat 600, una delle due vetture coinvolte nel sinistro: l’altra è una Citroën.

L’uomo, una volta messo in sicurezza, è stato subito affidato ai sanitari del Suem118 per le prime cure del caso per essere poi trasferito nel vicino ospedale. Ferito in modo lieve anche l’autista della Citroën che al momento è assistito dai sanitari presenti sul posto.

Sul posto gli uomini della Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilievi e quanto di competenza. Una corsia della Statale 106, nel tratto interessato dall’incidente, è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso con inevitabili disagi per la viabilità.