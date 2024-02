All’Istituto Comprensivo di Maida incontro formativo per le scuole superiori

Si è svolto la scorsa settimana, nella biblioteca dell’Istituto Comprensivo di Maida, l’incontro dal tema “Verso le scuole superiori…” volto a far vivere ai giovani alunni frequentanti la terza classe, e ormai prossimi alla scelta dell’indirizzo scolastico per scuole superiori, l’esperienza di chi prima di loro aveva vissuto la scelta attraverso le parole e i racconti di diversi professionisti agenti in campi di azione differenti.

L’evento introdotto dalla dirigente Sabrina Grande, come dalla stessa dichiarato “è stato appunto finalizzato all’orientamento, inteso quale processo volto a facilitare la conoscenza di sè, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire i propri obiettivi personali e professionali ed elaborare un progetto di vita e di futuro”.

L’incontro, coordinato dalla professoressa Tiziana Vono, che con viva emozione ha ribadito l’importanza di incontri formativi osmotici, è proseguito con gli interventi e la narrazione di esperienze professionali e personali degli intervenuti: Giuseppina Azzarito, medico specialista in Urologia, Giuseppe Conace, ingegnere civile, Maria Eugenia Gallo Cantafio, ricercatrice in oncologia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, Mara Larussa, avvocato e giornalista, Valeria Salatino, giudice del lavoro presso il Tribunale di Lamezia Terme, Costantino Tradii, agronomo, Vincenzo Varrese, imprenditore agricolo, Antonio Zaccone, psicologo, Vincenzo Zaccone, infermiere, tutti d’accordo, ognuno nelle proprie competenze, nel suggerire di seguire le proprie attitudini con tenacia e impegno, dinanzi alla viva e interessata partecipazione degli alunni presenti.