Safer Internet Day: al Liceo Volta la giornata mondiale per la sicurezza in rete

Per potenziare le competenze di cittadinanza e digitali degli studenti al Liceo Volta di Reggio Calabria, si è svolta ieri la giornata mondiale per la sicurezza in Rete: individuato come istituto della provincia per ospitare l’evento si è collegato in diretta con l’evento nazionale tenutosi a Roma.

Proprio Il 6fFebbraio, infatti, ricorre il Sud, ovvero il Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo.

L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, costituisce una rilevante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

L’evento nazionale si è tenuto nel Teatro “Ambra Jovinelli” di Roma, alla presenza di oltre 500 studenti già individuati nell’ambito delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto.

L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto, anche dalle aule di altre classi dell’istituto.

È stato inoltre presentato un contest sull’intelligenza artificiale “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro”, destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, a cura dell’Ufficio VI - Innovazione didattica e digitale della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MIM.

L’obiettivo del Safer Internet Day 2024 sarà, come sempre, condurre una riflessione con i protagonisti della comunità scolastica, studenti e docenti insieme a stakeholder pubblici e privati, sui rischi e le opportunità della Rete, al fine di concretizzare obiettivi e azioni della strategia Europea per il decennio digitale “Better internet for Kids”.

Ogni anno il SID mira a sensibilizzare la responsabilità di ciascuno per rendere Internet uno strumento positivo per tutti. Il tema principale dell’attuale edizione sarà l'intelligenza Artificiale analizzata a partire dalle sue applicazioni e implicazioni, in termini di opportunità e rischi, all'interno di cinque ambiti: Adescamento, Privacy e Diritto d’immagine; Metaverso; BES e Tecnologie Appplicate; Intelligenza Artificiale e Mestieri del Futuro; Gaming.

Il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, ha lanciato la connessa campagna informativa “Il Mese della Sicurezza in Rete”.

L’incontro è stato un interessante approfondimento su temi di stringente attualità sia a livello didattico sia a livello educativo e ha visto la partecipazione della Dottoressa Curcuruto, rappresentante del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Reggio Calabria.