Crotone. Investito mentre attraversa la strada: 79enne non ce la fa, muore in ospedale

Un 79enne di Crotone, Francesco Lucente, è morto oggi dopo esser stato investito lungo la trafficatissima via Silvio Carpino (ex via Cutro) del capoluogo pitagorico.

La vittima, intorno alle 10.30 di stamani, stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, nei pressi dell’ex cinema Ariston, quando è sopraggiunta un’auto, una Lancia Y, che lo ha travolto.

Il conducente della vettura, un 39enne anch’egli crotonese, si è subito fermato per prestare soccorso. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno condotto il ferito nell’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in attesa - viste le ferite riportare e l’aggravarsi della situazione - di essere trasferito in elisoccorso al Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Nel nosocomio del capoluogo di regione, però, le condizioni del 79enne sono peggiorate fino a portare al decesso, avvenuto questa sera.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia locale a cui spetterà ora di ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro.