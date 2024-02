Alla guida con una moto che non poteva guidare e sotto l’effetto di droghe. Maxi sanzione e denuncia

Nell’ambito di un servizio notturno rientrante nel piano coordinato di controllo del territorio ai fini della sicurezza stradale, gli agenti della Polizia Provinciale - agli ordini del Maggiore Rosario Marano ed in servizio presso il Comando di Cosenza e il Distaccamento di San Giovanni in Fiore - sono intervenuti nel territorio di Rende dove si era appena verificato un incidente stradale.

Durante i rilievi del caso, gli agenti hanno scoperto che un motoveicolo era condotto da una persona con una patente diversa da quella prevista, ragion per cui è scattata una pesante sanzione amministrativa e il ritiro del documento di guida posseduto.

I successivi accertamenti per accertare una eventuale alterazione psicofisica dei conducenti, hanno fatto emergere la positività per il motocisclista che è stato pertanto denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere ora dell’ipotesi di reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti.

La sicurezza nella circolazione stradale è una delle priorità istituzionali del Corpo della Polizia Provinciale di Cosenza, nel rispetto delle linee programmatiche di governo della Presidente Succurro, che ha commentato: "una priorità imprescindibile, che come Ente affrontiamo quotidianamente con una pluralità di azioni ed iniziative di prevenzione e repressione, riservando grande attenzione proprio alla verifica delle condizioni psicofisiche di guida degli automobilisti, con il fine precipuo di tutelare la vita e la salute dei nostri cittadini".