Tir si ribalta sull’autostrada, camionista ferito rimane incastrato nella cabina

I vigili del fuoco sono impegnati stamani nel soccorrere il conducente di un tir che è rimasto incastrato nell’abitacolo dopo che il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo per ribaltarsi.

L’incidente è avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto compreso tra lo svincolo di Frascineto e Sibari.

Sul posto i vigilfuoco del distaccamento di Castrovillari e Cosenza che dopo aver recuperato il feritolo hanno subito affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito e il camion, recuperandolo con una autogrù inviata dalla sede centrale bruzia. Attualmente una corsia dell'autostrada, nel tratto interessato, è chiusa al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza ed il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.