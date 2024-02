“La Forza delle parole” , sostegno delle vittime di reato in Calabria: al via i webinar informativi

Dopo l’apertura operativa di tre sportelli a Vibo Valentia, Cosenza e Crotone, lavorando in stretta sinergia con il Centro Servizi Volontariato e con la cooperativa Kroton Community, l’associazione Cam Gaia, con sede legale a Catanzaro, continua senza soluzione di continuità, a portare avanti il suo progetto “La Forza delle parole” per supportare le vittime di reato, fornendo loro assistenza legale, psicologico e sociale.

Un progetto, realizzato con il contributo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, affidato dalla Regione Calabria, che prevede la collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità - Ufficio di servizio sociale per i minorenni-Catanzaro, il Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria della Calabria e l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna della Calabria, perché le vittime di reato non debbano sentirsi più sole, potendo contare su una equipe specializzata, che fornirà, alle stesse, informazioni e assistenza sui loro diritti, sui servizi specialistici di settore, consigli finanziari, un gruppo qualificato presente, prima, durante la denuncia-querela e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

Il prossimo step è dato da una serie di webinar informativi, che non a caso prendono il titolo di “Spazio di ascolto e di accoglienza per vittime di reato” e che si terranno il 12, il 22 e il 29 febbraio prossimi, a partire dalle 9.30. Sarà il presidente dell’associazione Cam Gaia Alessandra Mercantini ad illustrare il servizio e le modalità di fruizione degli sportelli, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di richiedere maggiori informazioni sul funzionamento e le modalità di accesso al servizio. Webinar divulgativi aperti a tutti gli interessati e a cui si può accedere attraverso la piattaforma zoom, cliccando sul sito www.camgaia.it (per accedere alla piattaforma clicca qui).