A Gioia Tauro la presentazione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione | LIVE

Giorgia Meloni

È in corso in questi minuti la presentazione dell'Accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2026, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, della premier Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto.



L'evento, inizialmente previsto in mattinata, è slittato all'ora di pranzo: la presidente del consiglio infatti è arrivata a Gioia Tauro attorno alle 12:30. La Calabria sarà così la prima Regione a firmare il nuovo accordo sui fondi europei, che prevede - complessivamente - uno stanziamento da oltre 2 miliardi di euro.