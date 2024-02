Mormanno punta sullo sport come momento aggregativo e formativo per i giovani

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Mormanno, nel cosentino, ha presentato il progetto “Nova Volley” e quello della scuola calcio cittadina.

Promuovere lo spirito sportivo, educare i giovani al rispetto delle regole, alla crescita personale e collettiva con il sacrificio e l'impegno: c'è molto di più che un solo percorso sportivo dietro alla scelta dell’ente di sostenere ed essere al fianco delle due nuove realtà sportive presentate alla cittadinanza nei giorni scorsi.

“La volontà - ha affermato il sindaco Paolo Pappaterra - è quella di lanciare alle generazioni di giovani che abitano il territorio un messaggio ben preciso: lo sport può essere palestra di vita, entro la quale assaporare i sacrifici e le gioie, la vittoria e la sconfitta, con la consapevolezza che aver dato il meglio di se è già il premio per il percorso compiuto singolarmente e insieme alla propria squadra”.

Ultima in ordine di tempo la presentazione, presso la Galleria d'Alessandro, del progetto Nova Volley che vedrà collaborare insieme l'associazione sportiva Volley Mormanno e la Nova Volley Trebisacce in un cammino comune che segna l'inizio di una nuova avventura sportiva nel mondo della pallavolo. Pochi giorni prima, invece, si è dato il via alla nascita della Scuola Calcio Mormanno, un progetto avviato con determinazione dall'Associazione MSP Cosenza.

“Si vuole garantire la continuità nelle pratiche sportive dando ai giovani occasioni di incontro, confronto, aggregazione e formazione alle regole” ha concluso Pappaterra.

“Crediamo nello sport come momento unico e irripetibile in cui i giovani possono fare esperienza di conoscenza di se e degli altri - ha aggiunto il consigliere con delega allo sport, Flavio De Barti - Al di là dei risultati che le due società sportive conseguiranno nel corso del loro cammino ci piace immaginare che lo spirito di squadra e l’educazione al sacrificio e all’impegno possano essere importanti per far capire ai giovani che nella vita ogni obiettivo va conquistato, sudato, meritato”.