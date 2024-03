Mimmo Lucano si candida alle Europee: vuole portare in Europa il modello Riace

Mimmo Lucano

Anche Mimmo Lucano scenderà in campo alle imminenti elezioni europee, nelle liste di Alleanza verdi e sinistra. Lo conferma il parlamentare Avs, Angelo Bonelli che fa sapere che l’ex sindaco di Riace ha accettato la proposta dello stesso partito di prendere parte alle consultazioni.

Lucano che ribadisce di candidarsi da indipendente e, in una intervista al Manifesto, rivela come questa sia stata una decisione molto ponderata: “ho lavorato in questi mesi all'unità delle forze a sinistra del Pd. Una unione che prescindesse dal momento elettorale di giugno ha affermato l’ex primo cittadino divenuto simbolo dell’accoglienza.

“Riace - ha poi aggiunto - è stata in 20 anni, con la sua idea di sviluppo multietnico, di gestione pubblica dei beni comuni, di impegno costante per la pace e contro ogni guerra, un’isola utopica di tutta la sinistra. Il 29 ottobre quando abbiamo festeggiato in piazza la mia assoluzione c’era anche una rappresentante della segreteria nazionale del Pd (Marta Bonafoni, ndr)”.

“Ecco - confida poi Lucano - io ho scelto di candidarmi alle Europee nel solco di questo 'villaggio globale' riacese, un luogo e una idea che non devono spegnersi. La destra ci ha provato a spegnerli. Il teorema immigrazione uguale repressione. I sardi e gli studenti manganellati dimostrano che l'arroganza del potere si può fermare noi a Riace l'abbiamo sconfitto”.

“Abbiamo costruito un borgo multietnico, rispettando l'identità di questi luoghi. E l'abbiamo fatto insieme. Senza distinzioni di simboli o etichette. La fine della mia odissea giudiziaria mi ha ridato entusiasmo”, ha concluso Lucano.