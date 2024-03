Calcio, Serie B. Cosenza-Catanzaro: le Aquile espugnano il San Vito, il derby si tinge di giallorosso

Le aquile volano vittoriose ed i lupi si leccano le ferite. Non c'è altra metafora per descrivere la partita appena conclusa a Cosenza, l'atteso "derby di Calabria" vinto proprio dagli ospiti del Catanzaro con un sonoro 2 a 0. Una partita attesa e molto partecipata, con ben 20 mila spettatori presenti provenienti da tutta Italia per seguire la propria squadra.

Una squadra di casa sottotono e forse anche un po' sfortunata, che dopo appena dieci minuti di gioco perde il suo giocatore simbolo, Gennaro Tutino, che esce per un infortunio muscolare, e che si è vista annullare un gol (di Calò) ed esppellere un altro importante giocatore (Venturi).

Al netto di diverse buone occasioni, è il Catanzaro a condurre l'intero match. Al '32 del primo tempo incassa il primo gol firmato da Iemmello, che segna facile dopo un notevole assist tra D'Andrea e Situm. Il primo tempo, dopo ben 7 minuti di recupero, si conclude con il vantaggio dei giallorossi.

Vantaggio che si consolida nel corso del secondo tempo, quando al '89 le Aquile mettono a segno una doppietta con un contropiede che vede protagonisti Ambrosino e poi Biasci, che riesce a segnare il 2-0, risultato con il quale si conclude la "malagiornata" del Cosenza.

Si consolida la posizione di entrambe le squadre in classifica. Il Catanzaro, forte della vittoria, riesce a superare il Palermo e raggiungere così il quinto posto con 48 punti, mentre il Cosenza resta al quattordicesimo posto con 33 punti.



TABELLINO

Cosenza (4-2-3-1): Micai 6; Gyamfi 5.5, Camporese 5, Venturi 5, Frabotta 5; Calò 5.5, Praszelik 5.5 (12′ st Zuccon 6); Marras 6 (36′ st Fontanarosa sv), Antonucci 6 (36′ st Florenzi sv), Mazzocchi 5.5; Tutino sv (10′ pt Forte 5). In panchina: Marson, D’Orazio, Crespi, Viviani, Canotto, Occhiuto, Voca, Barone. Allenatore: Caserta.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati 6.5; Situm 7, Scognamillo 6.5, Brighenti 7 (28′ st Miranda 6), Veroli 6.5; D’Andrea 7 (19′ st Brignola 6), Pompetti 6, Petriccione 6 (35′ st Verna 6), Vandeputte 6 (35′ st Sounas 6); Iemmello 8 (28′ st Biasci 7), Ambrosino 7. In panchina: Sala, Antoninini, Stoppa, Pontisso, Krajnc, Oliveri, Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 5. Reti: 32′ pt Iemmello, 44′ st Biasci.