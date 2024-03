Prodotti insicuri, oltre 11 mila quelli sequestrati in negozio di Sellia Marina

Durante dei controlli la Guardia di Finanza di Catanzaro ha identificato un negozio di Sellia Marina, gestito da un cittadino cinese, all’interno del quale ha ritrovato numerosi prodotti di bigiotteria e accessori per la telefonia risultati non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Ne è conseguito pertanto il sequestro di oltre 11 mila articoli che erano senza le indicazioni di provenienza, delle caratteristiche informative minime relative alla loro composizione, così come previsto dal Codice del Consumo.

I militari, dopo aver accertato che la maggior parte dei prodotti, potenzialmente nocivi, erano destinati anche a minorenni, hanno segnalato il responsabile del punto vendita alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni previste in questi casi.