Acqua alta nei Laghi di Sibari, Papasso: subito i lavori di disinsabbiamento

Il sindaco di Cassano all’Ionio, Giovanni Papasso, ha emesso una ordinanza di protezione civile con delle disposizioni urgenti per fronteggiare il pericolo d’inondazioni causate dall’ostruzione dell’area di foce del canale dello Stombi, chiedendo all’Associazione Laghi di Sibari di dare il via, avvalendosi dell’uso della draga comunale concessagli in comodato d’uso, ai lavori di disinsabbiamento dello stesso.

L’ordinanza fa seguito alla comunicazione da parte dell’Associazione che ha rappresentato lo stato in cui versa l’intero centro nautico a seguito della completa occlusione della foce che non consente la navigabilità ed il regolare deflusso delle acque con delle conseguenti ripercussioni sulla sicurezza e la pubblica incolumità dell’intero centro nautico.

Anche i tecnici del Comune hanno eseguito un apposito sopralluogo proprio per verificare quanto descritto da AssoLaghi rilevando che fosse necessario un pronto intervento di ripristino del deflusso.

“L’ostruzione che si è creata a causa delle mareggiate e del cattivo tempo degli ultimi giorni – spiega l’amministrazione comunale - ostacola il normale e corretto esercizio della navigabilità del canale rendendo impossibile la navigazione. Ma, soprattutto, l’effetto tappo creato dalla sabbia ha avuto come conseguenza l’innalzamento del livello delle acque nelle darsene e nei vari complessi residenziali dei Laghi di Sibari che, in alcuni punti, ha già superato quello delle banchine interne nonostante la chiusura delle porte vinciane che separano i Laghi dal mare”.

Elementi questi che, dunque, potrebbero causare “gravi e improvvise esondazioni” nel tratto terminale del canale e all’interno dei Laghi di Sibari che potrebbero provocare danni a persone e cose, soprattutto se dovessero verificarsi piogge intense e mareggiate.