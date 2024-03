Progetto Lumina: avvio al Corso gratuito di protezione civile

Dopo il successo del corso di Taglio e Cucito, l’Istituto Per la Famiglia sez.278 di Ionadi annuncia l'avvio del Corso gratuito di Protezione civile realizzato nell'ambito del progetto Lumina (finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), dedicato ai volontari già impegnati nelle attività di protezione civile e a coloro che desiderano intraprendere questo percorso iscrivendosi all’associazione.

Il Corso di protezione civile, di 8 ore complessive, è parte integrante del progetto Lumina che mira a fornire supporto, formazione e assistenza sociale alle fasce più deboli e fragili della popolazione.

Nella società contemporanea, il Terzo Settore emerge ancora una volta come un pilastro fondamentale nell'organizzazione di attività formative e di protezione civile, testimoniando un impegno tangibile per la cittadinanza attiva e la resilienza comunitaria. Il corso gratuito di protezione civile è un esempio lampante di come le organizzazioni di volontariato possano offrire corsi formativi di qualità, garantendo così una preparazione adeguata a chi si impegna volontariamente per la sicurezza della comunità.

Il percorso formativo, che si svolgerà il 18 e 25 marzo presso la sede dell’Istituto Per la Famiglia sez. 278 di Ionadi in Via Orazio Falduti Snc (Parcheggio Trony), si propone di approfondire tematiche cruciali legate all'intervento nel sistema di protezione civile. Dall'affrontare incendi boschivi alla comprensione dei piani comunali, le otto ore di formazione rappresentano un faro di conoscenza e solidarietà che illuminerà il percorso di volontari già attivi e di coloro che intendono abbracciare questa nobiliante missione.

In un contesto in cui la formazione e la solidarietà sono i pilastri su cui si costruisce il benessere della società, l'Istituto Per la Famiglia sez. 278 di Ionadi si conferma come un punto di riferimento per il progresso e l’impegno sociale. Il successo del corso di Taglio e Cucito è solo il preludio a un'ulteriore iniziativa di valore, il Corso gratuito di protezione civile, che si innalza come una risorsa essenziale per volontari e aspiranti protagonisti della sicurezza comunitaria.

Attraverso il progetto Lumina, l'Istituto Per la Famiglia sez. 278 dimostra ancora una volta la sua dedizione a sostenere le fasce più deboli della popolazione e alla messa in atto della massima cristiana “Nel bene del tuo prossimo c’è il tuo bene”, promuovendo un ambiente resiliente e solidale. Oltre alle otto ore di formazione dedicata alla protezione civile, il progetto LUMINA abbraccia, infatti, una serie di iniziative complementari rivolte alle famiglie bisognose. Dall'attivazione di uno Sportello Interattivo per supportare famiglie in difficoltà e stranier; alla collaborazione con il Centro Ascolto Ariel per implementare il Focal Point antiviolenza; al servizio di supporto ai giovani e orientamento circa i percorsi di studio e di lavoro, formazione extra-scolastica; fino ai seminari di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del bullismo, pedofilia e al contrasto della povertà educativa.

La partecipazione ad iniziative di questo genere non solo rappresenta un atto di cittadinanza attiva, ma costituisce anche il fondamento per la costruzione di una società più inclusiva, resiliente e consapevole della propria capacità di fare la differenza. Grazie all'Istituto Per la Famiglia sez. 278, Ionadi si proietta verso un futuro di solidarietà e crescita comunitaria, dimostrando che insieme è possibile costruire un tessuto sociale più forte, giusto e coeso.

Tutte le informazioni e i vari aggiornamenti relativi al Progetto Luminaverranno caricate sul sito ufficiale dell’Istituto Per la Famiglia 278 di Jonadi e sul profilo Facebook.