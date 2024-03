Calcio a 5. La Lamezia batte la Gear e conquista la permanenza matematica in A2

Brinda alla matematica permanenza nella prestigiosa Serie A2 di Futsal e volge lo sguardo a sogni lontani l’Ecosistem Lamezia Soccer.

Il club allenato da mister Carrozza ha annichilito nel match casalingo di sabato sera i siciliani della Gear Piazza Armerina, battendo la formazione biancoblu con un perentorio 6-1.

Le firme Orange sul taccuino dei marcatori sono quelle di: Mantuano, Ecelestini (x3), Patamia e Everton. Una vittoria che certifica la salvezza e mette un ulteriore tassello nella corsa play-off!

“È la vittoria del gruppo - ha commentato il coach Orange Bebo Carrozza - sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi, il gruppo si è dimostrato coeso in questa stagione, sapendo reagire a momenti poco felici, trovando una amalgama ancora maggiore. Il nostro obiettivo a inizio stagione era quello di ben figurare in categoria e di centrare la salvezza, averlo fatto con largo anticipo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Tutti sono stati fondamentali per ottenere questo risultato, anche chi ha avuto meno minutaggio, anche i giovanissimi che stanno esordendo in Prima Squadra, sono felice ed orgoglioso di allenare un gruppo di grandi atleti e di veri uomini”.

Il presidente Manfredi ha elogiato l'impegno e la dedizione della squadra: “Una salvezza che conferisce ulteriore lustro al progetto Ecosistem Lamezia Soccer che stiamo portando avanti da molti anni. Un ringraziamento alla proprietà che ci consente di portare avanti la nostra mission di valorizzazione di ragazzi giovani e del territorio. La Serie A2 è una categoria prestigiosa e siamo contenti di rappresentare la nostra città ai massimi livelli della disciplina. Ora continuiamo a sognare consapevoli di poter raggiungere tutti i traguardi possibili”.

LA CRONACA

Il primo tempo

-18'44'' Caffarelli prova lo strappo in velocità ma la sua conclusione è fuori bersaglio;

-18'28" ancora Caffarelli, questa volta il diagonale passa vicinissimo al palo ma termina ancora fuori;

-16'58" ancora Caffarelli, servito da una bella sventagliata di Everton: la conclusione del capitano Orange è murata da Castronovo;

-15'20" Tamurella prova a sorprendere con il mancino Rotella ma la palla termina fuori;

-12'33" GOL LAMEZIA: incredibile cost to cost di Mantuano che suggella lo splendido spunto personale con uno strepitoso gol!

-10'38" splendida iniziativa di Gagliardi, che riesce a ritagliarsi lo spazio per il tiro ma il suo tentativo viene deviato;

-9'13" GOL LAMEZIA: splendido gol di Ecelestini che recupera palla, si invola verso la porta avversaria e batte il portiere in uscita con un tocco sotto morbidissimo. Dedica speciale per il Sesto Uomo Orange.

-6'42" dagli sviluppi di un'azione offensiva di marca ospite una beffarda deviazione Orange spinge la palla nella propria porta;

-4'08" clamorosa traversa colpita da Russo: trema la porta Ecosistem;

-1'34" Rotella vicino al gol del duplice vantaggio;

-1'20" seconda ammonizione in pochissimi secondi e consequenziale espulsione per Russo nelle fila della Gear;

-1'05" GOL LAMEZIA: sugli sviluppi della punizione, grazie alla superiorità numerica Patamia trova il gol del 3-1!

Il secondo tempo

-17'19" Ecelestini sempre tra gli uomini più pericolosi tra i lametini, va vicino alla doppietta;

-16'11" GOL LAMEZIA: splendido gol di Ecelestini che riceve palla sulla fascia destra e di potenza e precisione mette il pallone alle spalle di Castronovo;

-13'42" Gagliardi vicino al gol: bella azione e tentativo di dribbling sul portiere che però riesce in uscita a deviare il pallone;

-13'02" Rotella si immola con il petto ferma il tentativo avversario, salvando un gol certo;

- 8'00" quinto di movimento per i siciliani che tentano la via del gol sbilanciandosi e rischiando sulle letali ripartenze Orange;

- 7'15" Cafure recupera palla e parte in solitaria verso la porta avversaria sguarnita, incredibilmente il suo tiro impatta il palo;

- 6'16" grandissimo salvataggio di Savio sulla linea di porta;

- 6'16" espulso un dirigente sulla panchina ospite;

- 6'03" GOL LAMEZIA: Ecelestini questa volta non perdona la porta indifesa dei siciliani e, dalla propria area, firma la tripletta personale;

- 2'42" GOL LAMEZIA: azione straripante di Ecelestini sulla fascia, palla al centro per Everton che appoggia in rete col piattone!

-0’00’’ La sirena sancisce la fine del match. 6-1 il risultato finale!

IL TABELLINO

Ecosistem Lamezia Soccer - Piazza Armerina 6-1

Lamezia: Rotella, Ecelestini, Caffarelli, Everton, Cafure. Pulerà, Savio, Patamia, Mantuano, Gagliardi, Gigliotti, Muraca. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Piazza Armerina: Castronovo, Russo, Barroso, Tamurella L., Noto. Cali, Di Maria, La Monica, Amorelli, Cosenza, Teixera, Tamurella A. All.: Rizzo

Marcatori: 7’27’’ Mantuano, 10’47’’ Ecelestini, 13’18’’ Autogol (G), 18’55” Patamia. 3’49’’st e 13’57’’st Ecelestini, 17’18’’st Everton.

Espulso al 18’40’’ del primo tempo Russo (G).