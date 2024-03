Nuoto. Arvalia: D’Ippolito, Lico e Torcasio i soli calabresi qualificati agli Italiani di Fondo

Sono gli unici atleti calabresi che si sono qualificati ai Campionati Italiani di Fondo. Stiamo parlando di Riccardo D’Ippolito, Demis Lico e Giulio Torcasio, tre giovanissimi agonisti della Arvalia Nuoto Lamezia che, tirando fuori caparbietà e passione, sono riusciti a raggiungere il prestigioso obiettivo di conseguire i tempi utili a partecipare all’importante kermesse che si disputerà l’11 e il 12 marzo nella bellissima cornice dello Stadio del Nuoto di Riccione.

D’Ippolito si è qualificato nella gara dei 3000m Categoria Ragazzi 2009-2010, mentre Lico e Torcasio parteciperanno alla gara dei 5km, rappresentando così l’intero team della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che supporterà i tre nuotatori anche in questa nuova e meravigliosa avventura.

“L’Arvalia Nuoto Lamezia è l’unica società calabrese che si è qualificata e lo ha fatto con una terna di atleti”, ha spiegato il direttore tecnico Francesco Strangis.

“Si tratta - ha poi aggiunto - di un risultato molto importante, perché ci proietta anche nel settore fondo tra i protagonisti del panorama natatorio nazionale, non solo per quanto riguarda le gare in acque libere, ma anche in vasca”.

“Ci tenevamo molto a rappresentare la Calabria in un contesto nazionale così importante. Questa è una partecipazione a cui abbiamo mirato con molta determinazione insieme al preparatore atletico Simone Nicotera e al vice allenatore Niccolò De Giorgio. I nostri ragazzi c'hanno creduto fino in fondo e questo risultato ci riempie d’orgoglio, perciò non possiamo che fare il tifo per loro” ha concluso Strangis.