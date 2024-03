Cade dal tetto di un mobilificio, muore dopo un volo di sei metri

Tragica fatalità ieri pomeriggio a Grisolia, nel cosentino, dove un imprenditore 62enne, Elio Benvenuto, è morto dopo essere caduto dal tetto di un mobilificio su cui stava eseguendo dei lavori.

Sul posti si sono precipitati i sanitari del 118, che non hanno purtroppo potuto far nulla per la vittima, ed i carabinieri di Santa Maria del Cedro e di Scalea che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le prime ipotesi, ancora la vaglio degli investigatori, sono che il 62enne - che stava eseguendo dei lavori di manutenzione - possa esser scivolato e aver perso l’equilibrio, forse per un malore, finendo per cadere da un’altezza di almeno sei metri.

Sul posto anche il medico legale mentre la Procura di Paola ha disposto l’autopsia sul corpo del malcapitato.