Calabria Vinyl Market, nel primo weekend di aprile torna la fiera mercato del vinile

Un nuovo entusiasmante weekend da non perdere per tutti gli appassionati di dischi e del mondo della musica. Sabato 6 e domenica 7 aprile prossimi torna l’appuntamento con la fiera mercato del vinile a Catanzaro, che aprirà di fatto il calendario primaverile degli eventi di settore in Calabria e al Sud, con l’annunciato arrivo di espositori da tutta Italia.

La Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro, in Piazza Prefettura, si trasformerà ancora in un tempio della musica dove troveranno spazio gli stand in cui sarà possibile rovistare tra dischi, cd, dvd e musicassette – ma anche locandine, poster e chicche vintage - e soddisfare così la propria sete da collezionista.

Quello dei vinili è un mondo che unisce davvero tutte le generazioni: dai cultori più avanti con l’età ai giovanissimi che stanno scoprendo una nuova passione. Sono sempre più i ragazzi, nativi digitali, contagiati dalla vinylmania e catturati dal fascino della dimensione fisica della musica. Una vera e propria rivincita del disco che, dopo essere stato accantonato con l’avvento del digitale, sta riconquistando fette di mercato sempre più importanti.

Un fenomeno che tocca da vicino anche la Calabria, dove si svolgono fiere mercato sparse su tutto il territorio, con l’appuntamento di Catanzaro a fare da apripista della nuova stagione.

Decine di espositori approderanno nel Capoluogo con il loro carico di meraviglie, pronti ad animare il primo fine settimana di Aprile in un viaggio tra tutti i generi musicali, dal pop al rock, dal soul al jazz, dalla classica al punk metal.

Sarà l’occasione giusta per trovare e accaparrarsi autentiche rarità da sfoggiare, regalare e ascoltare. Catanzaro Vinyl Market - giunto alla sua terza edizione - sarà, soprattutto, un momento di puro divertimento e di sana aggregazione che porterà in città un’ondata di energia ed un indotto positivo, in previsione del notevole flusso di partecipanti da tutta la regione e non solo.