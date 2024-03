Impianti sportivi, inaugurato a Crotone il nuovo “Settore B”

Il Settore B riqualificato dall’amministrazione Comunale, questa mattina, si è presentato in tutta la sua bellezza. Ad inaugurare la struttura con il sindaco Vincenzo Voce, il vicario del prefetto Francesco Paolo D’Alessio, il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e l’assessore allo sport e impiantistica sportiva Luca Bossi. Ed ancora autorità civili e militari, i vertici dello sport cittadino e regionale, la giunta e i consiglieri comunali, dirigenti e tecnici comunali. Soprattutto tanti giovani perché l’inaugurazione è stata arricchita da due eventi sportivi: I mille metri di Miguel e Il/la più veloce della provincia di Crotone.

Una struttura realizzata a tempo di record con un finanziamento di 1,8 milioni di euro riveniente dal progetto Sport senza Frontiere – Pon Legalità 2014 – 2020. Dal punto di vista tecnico la struttura si presenta adatta ad ospitare tantissimi sport: dal calcio all’atletica, dai lanci ai salti, grazie ad una pavimentazione sportiva professionale adatta a gare e competizioni e ad un campo da calcio a 11 in erba sintetica. Struttura completata dagli spogliatoi e da un impianto fotovoltaico.

Ma l’altro aspetto, come ha evidenziato il sindaco Voce è stato quello della collocazione in un quartiere destinato a diventare una vera e propria “Cittadella dello Sport” con la presenza della Piscina Olimpionica Comunale, restituita alla collettività dall’Ente, e dello storico campo di Tufolo in corso di riqualificazione e della struttura e un impianto sportivo outdoor inclusiva.

“Continua a svilupparsi il progetto dell’Amministrazione per la realizzazione della Città dello Sport in un quartiere totalmente trasformato. Oggi è il giorno del Settore B, che segue il riavvio dell’impianto natatorio. Una struttura che è già una eccellenza nel territorio regionale. Un lavoro sinergico di tutti gli attori in gioco, ditte enti federazioni sportive, che hanno lavorato per raggiungere il traguardo della riapertura. Ringrazio la dirigente Caroli che ha coordinato in maniera eccellente il gruppo di tecnici e funzionari dell’ente, un gruppo intersettoriale creato per portare avanti il progetto. Ci saranno altre novità nelle prossime settimane, non vogliamo fermarci nel dare risposte alla comunità. Risposte che sono tangibili e concrete” ha detto l’assessore Bossi