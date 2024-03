Nuoto. Campionati Regionali Esordienti, l’Arvalia conquista la vetta della classifica

I giovanissimi atleti della Arvalia Nuoto Lamezia sono riusciti a concludere la fase invernale di questa stagione agonistica con grandi soddisfazioni e davvero tanta passione, arrivando ad accaparrarsi il gradino più alto come Esordienti B in occasione dei Campionati Regionali di categoria.

“Siamo molto fieri di come i nostri ragazzi hanno affrontato queste gare”, ha spiegato mister Niccolò De Giorgio, facendosi portavoce di tutto il team tecnico.

“Per chiudere positivamente il cerchio - ha poi aggiunto - avevamo bisogno di riscontri positivi e non sono tardati ad arrivare, confermandoci la prima realtà regionale nel settore B, con una vittoria con ampio distacco. Anche nel settore A non abbiamo minimamente sfigurato, piazzandoci quarti, a soli due punti dal podio, nonostante la carenza di Esordienti Femmine. Dalla somma tra le due classifiche, l’Arvalia Nuoto Lamezia ha dimostrato ancora una volta di essere la prima società calabrese per il settore Esordienti”.

“È una qualità ben definita a contraddistinguere le prestazioni dei singoli atleti – ha proseguito mister De Giorgio – ad esempio quelle di Daniel Lico e Gioele Perri assumono valore in ambito nazionale e pongono le basi per quel progetto a lungo termine che abbiamo intenzione di attuare”.

“Quest’anno – ha concluso mister De Giorgio – abbiamo apportato delle significative modifiche allo staff con l’ingresso di Giovanni Caruso e il supporto del direttore tecnico Francesco Strangis, coadiuvato dagli altri membri dello staff, quindi Armando Labonia e Simone Nicotera, con i quali abbiamo deciso di proseguire l’opera di Massimo Borracci. Proprio a lui va e andrà sempre il nostro più grande ringraziamento per questi risultati, frutto della metodologia e della passione che ci ha tramandato e che stanno alla base di tutto il lavoro che svolgiamo ogni giorno”.

I RISULTATI

Benedetta Torcasio – 100s (2), 200sl (2), 400sl (2), 200 mix (2); Stefano Spadea – 100 sl (1), 200 sl (1), 100 do (1), 200 do (1), 200 mix(1); Daniel Lico – 100 sl (1), 200 sl (1), 100 ra (1), 100 fa (1), 200 fa (1); Alessandro D’Ippolito – 200 sl (3), 400 sl (1), 100 га (2), 200 ra (2), 200 mix (3); Gioia Isabella – 400 sl (3); Francesco Saladino – 400 sl (3); Gioele Perri – 400 sl (3), 1500 (3), 200 mix (3), 400 mix (1); Alessandro Campisi – 100 do (3); Lorenzo Calì – 50 fa (2), 100 fa (1); 4×50 sl B maschi (1) – Stefano Spadea, Alessandro D’Ippolito, Francesco Saladino e Leonardo Calì; 4×50 mix B maschi (1) – Stefano Spadea, Christian Gallo, Calì e D’Ippolito; 4×100 sl A maschi (1) – Gioele Perri, Luca Perri, Daniel Lico e Alessandro Campisi; 4×100 mix A maschi (2) – Gioele Perri, Luca Perri, Daniel Lico e Andrea Certomà.